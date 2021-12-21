Николич заявил, что может скоро вернуться в Россию

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что в скором будущем может вернуться в Россию и возглавить один из больших клубов РПЛ.

«Доволен ли я своей работой в Москве? Абсолютно. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию.

Могу ли я возглавить конкурента «Локомотива»? В России в этом вопросе все иначе, нежели в Сербии. Конечно, есть принципиальные команды-соперники, поочередной работы в которых следует избегать. Но переходы из клуба в клуб - нормальное явление», - приводит слова Николича Espreso.

Напомним, серб возглавлял железнодорожников с 2019 по 2021 год, сменив на этом посту Юрия Семина. При Николиче команда становилась обладателем Кубка России, а также выигрывала бронзовые медали чемпионата страны.