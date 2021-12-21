Умер Виктор Антихович

20 декабря в возрасте 76 лет скончался бывший главный тренер ряда команд российской премьер-лиги Виктор Антихович.
Как сообщает пресс-служба самарских «Крыльев Советов», причины смерти пока неизвестны.
Напомним, будучи футболистом Антихович выступал за за «Спартак» из Йошкар-Олы (1967-1968, 1970-1971, 1972-1973), «Крылья Советов» (1969-1970), ростовский СКА (1971) и казанский «Рубин» (1975-1976). В качестве тренера он возглавлял «Крылья Советов» (1988-1993), сочинскую «Жемчужину» (1999), «Рубин» (2000-2001) и «Луч-Энергию» из Владивостока (2003-2004).
источник: ФК «Крылья Советов»