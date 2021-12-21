«Валенсия» в дерби обыграла «Леванте», отыграв фору в два мяча

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» на выезде одержала волевую победу над «Леванте» со счетом 4:3.

В составе номинальных гостей отличились Карлос Солер и Гонсало Гедеш, оформившие по дублю. Солер один из своих мячей забил с пенальти. Хозяева ответили голами Хосе Кампаньи, Марти Рохера и Энис Барди.

Отметим, что уже спустя 24 минуты после начала игры «Леванте» выигрывал 2:0, однако за оставшееся время пропустил четыре мяча, после чего успел отыграть лишь один.

Российский полузащитник «летучих мышей» Дмитрий Черышев провел на поле 60 минут и был заменен во втором тайме, не отметившись результативными действиями.

«Валенсия» набрала 28 очков и поднялась на седьмое место, обойдя «Барселону». «Леванте» с восемью очками остался на последней строчке. Команда Алессио Лиски по-прежнему никак не может победить.

Ла Лига

18-й тур

«Леванте» (Валенсия) - «Валенсия» - 3:4 (2:1)

Голы: Кампанья, 21; Рохер, 24; Барди, 90 - Гедеш, 44; 85; Солер, 50 (с пенальти), 72.

Незабитый пенальти: Кампанья, 21.