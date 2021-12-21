Агент Лунева: Вернуться в сборную России Андрею поможет только игровая практика

Агент российского голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунева - Антон Смирнов рассказал, за счет чего его подопечный сможет привлечь внимание тренерского штаба сборной России.

«Только игровая практика. Я уверен, если Андрей будет играть, то будет вызываться в сборную. Естественно, без игровой практики у нас никаких вопросов к тренерскому штабу сборной быть не может. Я предвзят, конечно. Но я убежден, что по совокупности опыта, качества и вратарских умений Лунев - на данный момент один из сильнейших вратарей в России. Сафонов пока молод, ему не хватает опыта. В Германии Андрей очень прибавил в игре ногами. Это отметили все в «Байере»: тренерский штаб и руководство», - приводит слова Иванова «Спорт день за днем».

Напомним, Лунев перешел в «Байер» из питерского «Зенита». В текущем сезоне россиянин провел один матч в составе леверкузенцев в Лиге Европы, в котором пропустил один мяч. В Бундеслиге Лунев на поле не выходил.