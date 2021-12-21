«Ньюкасл» заинтересован в подписании Джеко

Нападающий «Интера» Эдин Джеко может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает The Sun, 35-летнего боснийца хочет приобрести «Ньюкасл». Отмечается, что руководство «сорок» рассматривает футболиста «нерадзурри» в качестве запасного варианта на случай, если им не удастся подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Напомним, что с 2011 по 2015 годы Джеко защищал цвета «Манчестер Сити». В составе «горожан» он отыграл 189 матчей, забил 72 гола и отдал 39 ассистов. Вместе с командой игрок стал двукратным чемпионом Англии.

К «Интеру» босниец присоединился летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 встречах, отличившись 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.