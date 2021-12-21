Черчесов объяснил, почему долго не рассматривал клубные предложения

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он до нынешнего момента был не готов рассматривать предложения от клубов после ухода из национальной команды.

«Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме - большое мероприятие, был сконцентрирован на этом. Раньше я смотрел только в сторону сборных, потому что работа там не помешала бы мне поженить сына. Клубам отказывал», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Черчесов покинул сборную России по окончании Евро-2020, расторгнув контракт с РФС по обоюдному согласию в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Накануне стало известно, что российский специалист возглавил венгерский «Ференцварош».