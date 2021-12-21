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Черчесов объяснил, почему долго не рассматривал клубные предложения

Специалист подписал контракт с венгерским «Ференцварошем»
21 декабря 2021 08:44
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он до нынешнего момента был не готов рассматривать предложения от клубов после ухода из национальной команды.

«Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме - большое мероприятие, был сконцентрирован на этом. Раньше я смотрел только в сторону сборных, потому что работа там не помешала бы мне поженить сына. Клубам отказывал», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Черчесов покинул сборную России по окончании Евро-2020, расторгнув контракт с РФС по обоюдному согласию в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Накануне стало известно, что российский специалист возглавил венгерский «Ференцварош».

источник: Чемпионат.com
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