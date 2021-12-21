Агент Рыбуса заявил, что его клиент остается в «Локомотиве»

Агент Мариуш Пекарски, клиентом которого является левый защитник «Локомотива» Мацей Рыбус, прокомментировал возможный уход его подопечного команды по окончании текущего сезона.

Напомним, что действующий контракт 32-летнего поляка с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2022 года.

– Мацей остается в «Локомотиве». Мы говорили со спортивным директором и другими людьми из клуба – он остается, никуда не уходит. Он играет почти в каждом матче. Продление контракта? У нас довольно много времени. В прошлый раз мы подписали контракт с «Локомотивом», когда оставался месяц до его истечения, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что Рыбус выступает за московский клуб с июля 2017 года. За это время он принял участие в 127 матчах, забил три гола и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник становился чемпионом России.

Ранее в своей карьере футболист играл за «Ахмат», «Легию» и «Лион». В составе сборной Польши он провел 66 встреч (2 гола).