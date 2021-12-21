«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за трансфер Милинковича-Савича

Центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, в приобретении 26-летнего серба заинтересованы два европейских топ-клуба, а именно «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен»

По информации источника, римская команда готова продать своего футболиста по окончании текущего сезона за 70-80 миллионов евро.

Напомним, Милинкович-Савич пополнил состав «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за «орлов» 270 матчей, забил 52 гола и отдал 44 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее футболист защищал цвета «Генка» и «Войводины». За сборную Сербии хавбек отыграл 28 встреч (5 голов).