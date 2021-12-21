ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александр Заваров: Черчесов – хороший вариант для «Ференцвароша». Это взаимовыгодное подписание

Вчера российский специалист возглавил венгерский клуб.
21 декабря 2021 09:16
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник сборной Украины Александр Заваров прокомментировал появившуюся информацию о том, что Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша».

Напомним, что вчера, 20 декабря, венгерский клуб официально объявил о назначении 58-летнего специалиста. Сроки контракта пока не разглашаются.

– Черчесов – хороший специалист. У него богатый опыт работы в клубном футболе, также тренировал сборную России. Он хороший вариант для венгерской команды – я бы сказал, что взаимовыгодное подписание. Думаю, что у него там все будет хорошо, – приводит слова Заварова РБК.

Напомним, что Черчесов находился в статусе свободного агента с июля 2021 года после того, как покинул должность главного тренера сборной России. Из национальной команды он ушел после чемпионата Европы-2020, где Россия не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв четвертое место в своей группе.

Что касается «Ференцвароша», то в данный момент клуб является лидером чемпионата Венгрии, набрав 35 очков после 16 игр. Идущая второй «Кишварда» имеет в своем активе 34 очка после 17 матчей.

источник: РБК
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Загитову раскритиковали за фото в купальникеЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАЖена главного тренера «Зенита» – о семейном кризисе
Ковид-проблемы НХЛ русским не помеха! На три очка Капризова Гурьянов ответил двумя (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова не спасли «Миннесоту» от выездного поражения от «Далласа» (4:7), в составе которого двумя голевыми пасами отметился Денис Гурьянов. А «звезды» отомстили «дикарям» за разгром месячной давности (2:7).
Станет ли Стас своим в Будапеште? Черчесов возглавил «Ференцварош»
Преступник или Укупник? Ваноли или Малахов? Кокорин или Мамаев? Обзор футбольных мемов
Главные футбольные события недели в картинках.
Деньги или забота о здоровье? Что стоит за надвигающимся отказом НХЛ от олимпийского Пекина-2022
Олимпиада с участием энхаэловцев, похоже, накрывается медным тазом. Все говорит о том, что в ближайшие пару дней будет объявлено об отказе лиги от поездки в Пекин.
Борзыкин подвел Winline и Parimatch? Джака получил желтую карточку под ставку? Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
СНГ-финал в честь года СНГ в CS:GO! Сказочные для России итоги BLAST Premier 2021
Триумфатором заключительного в 2021 году турнира по CS:GO ожидаемо стал российско-украинский коллектив Natus Vincere. И логично, что в решающем матче «рожденным побеждать» противостоял российский Gambit. В Копенгагене мы очередной раз увидели доминирование СНГ над остальными региональными зонами.
Увы, финны к Пекину готовы лучше… Почему России на КПК не помогли ни суперсостав, ни трибуны, ни судьи
Сборная России заняла лишь второе место на московском этапе Евротура, проиграв команде Суоми решающий матч в овертайме (2:3).
Не Латыпов так Резцова! Россия с блеском выдержала график «ни дня без медали»
Во Франции завершился последний перед новогодней паузой этап Кубка мира. Кристина Резцова стала бронзовым призером в масс-старте, самой элитной из биатлонных гонок.
Жамнов пошел на «авантюру Федорова» — и прогадал… Как Россия проиграла Кубок Первого канала
В заключительном матче московского этапа Евротура – Кубка Первого канала – российская сборная дважды отыгрывалась, в овертайме пошла ва-банк, заменив вратаря на полевого, – и уступила финнам как встречу (2:3), так и титул.
Овечкин в звене с Малкиным и двое из КХЛ. Такой американцы видят сборную России на Олимпиаде в Пекине
Сайт авторитетного канала ESPN представил свой вариант состава сборной России для Олимпийских игр 2022 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика