Александр Заваров: Черчесов – хороший вариант для «Ференцвароша». Это взаимовыгодное подписание

Экс-наставник сборной Украины Александр Заваров прокомментировал появившуюся информацию о том, что Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша».

Напомним, что вчера, 20 декабря, венгерский клуб официально объявил о назначении 58-летнего специалиста. Сроки контракта пока не разглашаются.

– Черчесов – хороший специалист. У него богатый опыт работы в клубном футболе, также тренировал сборную России. Он хороший вариант для венгерской команды – я бы сказал, что взаимовыгодное подписание. Думаю, что у него там все будет хорошо, – приводит слова Заварова РБК.

Напомним, что Черчесов находился в статусе свободного агента с июля 2021 года после того, как покинул должность главного тренера сборной России. Из национальной команды он ушел после чемпионата Европы-2020, где Россия не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв четвертое место в своей группе.

Что касается «Ференцвароша», то в данный момент клуб является лидером чемпионата Венгрии, набрав 35 очков после 16 игр. Идущая второй «Кишварда» имеет в своем активе 34 очка после 17 матчей.