Спортивный директор «Кальяри»: Кокорин в нашей команде? Нет, это невозможно!

Спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка заявил, что клуб не заинтересован в подписании форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
Ранее появилась информация, что команда из Сардинии рассматривает кандидатуру 30-летнего россиянина в качестве усиления своей атакующей линии в зимнее трансферное окно.
– Кокорин в «Кальяри»? Нет, это невозможно! – цитирует представителя сардинийцев «РБ-Спорт».
Напомним, что Кокорин выступает за «Фиорентину» с января этого года. В общей сложности он отыграл за «фиалок» девять матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
источник: «РБ-Спорт»