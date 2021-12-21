«Не надо нас сталкивать лбами». Черчесов - об отношениях с Карпиным

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие у него отношения с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Не надо нас сталкивать лбами. Каждый из тренеров видит ситуацию по-своему. Главное - результат.

Здесь каждому свое. Когда я приходил после Слуцкого, мы с ним встретились, сидели два-три часа, общались, смеялись. Он подсказал мне нюансы. Если Карпину это не надо, значит, не надо. Завтра предложит - решу. Я же не ему буду помогать, а сборной. У нас нет с ним проблем, да и не было никогда. Слуцкий тоже не мне помогал, а сборной.

В последний раз виделись не так давно: на игре «Химки» — «Урал». Поговорили минут 5. Как дела, что ждет, пожелал удачи», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, Черчесов покинул сборную России по окончании Евро-2020, расторгнув контракт с РФС по обоюдному согласию в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Накануне стало известно, что российский специалист возглавил венгерский «Ференцварош».