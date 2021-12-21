Гурам Аджоев: До определенной степени Божовичу удалось стабилизировать игру «Арсенала»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев оценил игру тульского клуба под руководством Миодрага Божовича.

Напомним, что 53-летний черногорец стал главным тренером «оружейников» в сентябре этого года, подписав контракт до конца сезона-2021/22. При нем команда одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

– Игра изменилась и достаточно заметно. До определенной степени Миодрагу и его помощникам удалось стабилизировать игру «Арсенала», хотя здесь еще предстоит много работы. Если мы научимся выдавать свой максимум не только в матчах с российскими грандами, но и не терять так называемые свои очки, то это будет великолепно, – приводит слова Аджоева ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков по итогам 18 сыгранных туров.

26 февраля тульский клуб на выезде встретится с «Сочи».