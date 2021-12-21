«Тоска берет». Егор Титов - об уровне российского футбола

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил нынешний уровень российского футбола.

«Смотришь российский футбол - и тоска берет. Я бы с удовольствием посмотрел на Аршавина, Аленичева, Тихонова, Быстрова, но их нет сегодня.

У нас распался Советский Союз, к сожалению, и мы потеряли несколько поколений - было сложное время. Сегодня пожинаем плоды. Возможно, и через наши мастер-классы, которые проводятся в разных городах, мы поможем решить эти проблемы», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, Титов выступал за красно-белых с 1995 по 2008 год. За это время он провел 324 матча, в которых забил 87 мячей.