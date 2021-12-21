Черчесов объяснил, в чем заключается секрет его хороших отношений с Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл, в чем заключается секрет его хороших отношений с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«На каждом сборе, когда он приезжал, у нас было время для общения. Если мне что-то нравилось или нет, то Артем узнавал об этом от меня. И сегодня, если ему позвоню, то он знает: я не лукавлю. Ему надо говорить, как есть, а не рассказывать сказки.

Пункт первый: принимайте Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите первый пункт», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Черчесов покинул сборную России по окончании Евро-2020, расторгнув контракт с РФС по обоюдному согласию в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Накануне стало известно, что российский специалист возглавил венгерский «Ференцварош».