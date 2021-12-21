«Тогда второе место считалось провальным». Черчесов - о работе в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о периоде своей работы в московском «Спартаке», а также об отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.

»«Спартак» был моим первым большим клубом - спасибо ему за доверие. Мы старались решать все задачи по максимуму, но тогда второе место считалось провальным. У нас с Федуном ни разу не было ситуации, когда кто-то из нас недоговаривал. Беседы всегда были деловыми и предметными.

Любой руководитель может задать вопрос, главное, чтобы был аргументированный ответ. Другое дело, что спросить и вмешиваться - это разные вещи. Интересоваться и требовать - да. А вмешиваться, менять что-то, что может повлиять на результат - нет. В раздевалке хозяин я. В клубе - его владелец», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Черчесов покинул сборную России по окончании Евро-2020, расторгнув контракт с РФС по обоюдному согласию в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Накануне стало известно, что российский специалист возглавил венгерский «Ференцварош».