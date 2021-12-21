Агент Бистровича заявил, что ЦСКА готов отпустить его клиента в аренду до конца сезона-2021/22

Агент Вукмил Вукмирица, клиентом которого является центральный полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, оценил возможный уход футболиста из московского клуба в зимнее трансферное окно.

– Не знаю, чего хочет ЦСКА, но Кристиян им нравится. Однако в клубе говорят, что если он хочет играть, они готовы отпустить его в аренду на полгода, чтобы получить практику. Если появятся какие-то варианты, будем разговаривать с клубом, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в восьми матчах команды во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.