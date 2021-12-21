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Аджоев назвал сумму, которую «Спартак» заплатил «Арсеналу» за переход Хлусевича

Контракт красно-белых с футболистом вступит в силу с 1 января 2022 года
21 декабря 2021 10:15
автор: Александр Шульгин

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал сумму, которую заплатил тульскому клубу московский «Спартак» за переход полузащитника Даниила Хлусевича.

«Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил три миллиона евро. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет», - приводит слова Аджоева ТАСС.

Напомним, соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона 2025/2026.

В текущем сезоне Хлусевич провел 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.

источник: ТАСС
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