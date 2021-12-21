Аджоев назвал сумму, которую «Спартак» заплатил «Арсеналу» за переход Хлусевича

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал сумму, которую заплатил тульскому клубу московский «Спартак» за переход полузащитника Даниила Хлусевича.

«Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил три миллиона евро. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет», - приводит слова Аджоева ТАСС.

Напомним, соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона 2025/2026.

В текущем сезоне Хлусевич провел 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.