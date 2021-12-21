«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Ривер Плейта» Альвареса

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Ole, руководство «красных дьяволов» уже обратилось к аргентинскому клубу по поводу возможного трансфера 21-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Реал».

По информации источника, за ситуацией вокруг игрока активно следят «Бавария», «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, что Альварес является воспитанником академии «Ривер Плейта». В составе взрослой команды он провел 96 матчей, забил 36 голов и отдал 25 ассистов. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.

За сборную Аргентины нападающий отыграл пять встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро.