Леонид Федун выставил на продажу стадион академии «Спартака»

Структура владельца московского «Спартака» Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии клуба.

Как сообщают «Ведомости», сооружение, которое находится в Малом Оленьевском переулке московских Сокольников, может быть продано крупному девелоперу.

Стоимость выставленных активов не называется, однако согласно данным последнего аудита, проходившего в 2019 году, права аренды участка земли, на котором располагается арена, были оценены в 4,3 миллиарда рублей.

Клубная академия была открыта в 2009 году. Ранее Федун заявил, что планирует перенести ее в Тушино, где располагается домашняя арена «Спартака» и тренировочная база основной команды.