Игрок «Урала» Гаджимурадов – о лимите: В РПЛ не нужны ограничения – должны играть только лучшие

Фланговый полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался на тему лимита на иностранных игроков в чемпионате России.

– В РПЛ ограничения не нужны: должны играть только лучшие. Если ты сильный молодой футболист, будешь играть – клубы не враги себе, заинтересованы в том, чтобы на тебе заработать. И сейчас немало молодых в России – они недостойны выходить на поле? Им разве нужен лимит? – цитирует Гаджимурадова Sport24.

Напомним, что в конце августа этого года глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. Сейчас он действует по схеме «8+17», что позволяет заявить на сезон восемь легионеров, при этом они могут все выходить одновременно на поле.