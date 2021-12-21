Гвардиола подтвердил, что Грилиш и Фоден пропустили матч с «Ньюкаслом» в качестве наказания

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что футболисты команды Джек Грилиш и Фил Фоден пропустили матч 18-го тура АПЛ против «Ньюкасла» из-за дисциплинарных мер.

«Я уделяю много внимания поведению на поле и за его пределами. И когда за пределами поля поведение не в порядке, они не будут играть.

Игроки должны быть сосредоточены все время, и даже на фоне отвлекающих факторов в рождественские праздники вы все равно должны быть сосредоточены», - приводит слова наставника ВВС.

Напомним, после встречи предыдущего тура против «Лидса», закончившейся разгромной победой «горожан» со счетом 7:0, папарации запечатлели вечеринку, которую устроили игроки команды.

В текущем сезоне Грилиш провел 20 матчей, в которых забил три мяча. В активе Фодена 18 игр и шесть забитых мячей.

Матч с «Ньюкаслом» закончился уверенной победой подопечных Гвардиолы со счетом 4:0.