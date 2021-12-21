Иванов заявил о готовности «Урала» подписать Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался на тему возможного перехода атакующего полузащитника Олега Шатова в екатеринбургский клуб.

Отметим, что 18 ноября 31-летний россиянин объявил о том, что он взял паузу в профессиональной карьере из-за проблем со здоровьем. Начало нынешнего сезона он провел в «Рубине».

– Если Шатов будет готов, мы всегда его ждем. Молодым человеком уехал в большие клубы, это наш воспитанник. Ворота в наш клуб для него всегда открыты. Олег и людям всегда говорил, что завершать карьеру будет в «Урале», – сказал Иванов во время пресс-конференции.

Напомним, что Шатов является воспитанником академии команды из Екатеринбурга. В общей сложности он отыграл за «шмелей» 135 матчей, забил 16 голов и отдал 14 ассистов.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Анжи», «Краснодара» и «Зенита». В составе петербуржцев он стал трехкратным чемпионом России.