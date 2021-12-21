«Арсенал» и «Барселона» претендуют на форварда Альберто, игроком также интересуется «Зенит»

Форвард «Интернасьоналя» Юри Альберто входит в сферу интересов двух европейских клубов.

Согласно информации El Mundo Deportivo, 20-летнего бразильца хотят приобрести «Арсенал» и «Барселона». Отмечается, что сумма трансфера футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры с нападающим на предмет его возможного перехода в январе 2022 года.

Напомним, что Альберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го. Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Сантоса».