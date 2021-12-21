Каттани официально назначен на пост спортивного директора «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что новым спортивным директором клуба стал итальянец Лука Каттани.

По информации источника, сегодня, 21 декабря, 40-летний специалист приступит к своим обязанностям в стане красно-белых.

Напомним, что в последние пять сезонов Каттани работал в «Пари Сен-Жермен», возглавляя скаутский отдел парижан. До этого он был скаутом «Челси». Пост спортивного директора итальянец занимал в бывших командах Серии А – «Палермо» и «Новаре».

Добавим, что 17 декабря главным тренером «Спартака» стал соотечественник Каттани, а именно Паоло Ваноли.