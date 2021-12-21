Газзаев рассказал о том, что «Реал» интересовался Дзагоевым

В 2008 году «Реал» интересовался возможностью подписания атакующего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, сообщил бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

По словам отечественного специалиста, представители мадридской команды присутствовали на матче красно-синих против «Депортиво» (3:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2008/09. Тогда Дзагоев отличился дублем.

– Это был талантище. Огромный талант. И когда приехали представители «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберем. Я думал, что Алан будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола, – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что 31-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 392 матча, забил 77 голов и отдал 93 ассиста. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

В нынешнем сезоне хавбек отыграл 17 встреч, отличившись тремя результативными передачами.