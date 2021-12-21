«Химки» подтвердили переход Мамаева

Пресс-служба «Химок» сообщила о том, что центральный полузащитник Павел Мамаев стал игроком подмосковного клуба.

Как утверждает источник, команда согласовала все детали контракта с 33-летним россиянином. Пока сроки предполагаемого соглашения не разглашаются.

Ранее появилась информация, что игрок отыграет за клуб вторую половину текущего сезона, а затем химчане могут продлить с ним контракт еще на один год.

Напомним, что последним клубом в карьере Мамаева был «Ростов», состав которого он пополнил в сентябре 2019 года. В общей сложности он провел за донскую команду 26 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист. Ранее игрок защищал цвета ЦСКА, «Краснодара» и «Торпедо». В составе сборной России полузащитник отыграл 15 встреч.