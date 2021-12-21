Форвард «Буде-Глимта» Ботхейм находится в шаге от своего трансфера в «Краснодар»

«Краснодар» близок к тому, чтобы официально оформить подписание нападающего «Буде-Глимта» Эрика Ботхейма.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «быков» уже согласовало с 21-летним норвежцем условия его личного контракта. По информации источника, в скором времени футболист должен пройти медицинское обследование в Европе.

Напомним, что Ботхейм выступает за «Буде-Глимт» с февраля этого года – на его счету 22 гола и 10 ассистов в 46 проведенных матчах за клуб. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца декабря 2022-го.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Русенборга» и «Стабека». Он является трехкратным чемпионом Норвегии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.