Матч между «Удинезе» и «Салернитаной» в Серии А может не состояться из-за коронавируса

Пресс-служба «Салернитаны» объявила о том, что санитарные власти города Салерно (ASL) запретили клубу отправиться на выездной матч 19-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Как сообщает «МК-Спорт», очная встреча команд запланирована на сегодня, 21 декабря, в 20:30 мск в Удине. В течение дня руководители Серии А примут окончательное решение по поводу возможного переноса матча на другой срок.

Напомним, что «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице национального первенства, набрав восемь очков. «Удинезе» иде 14-м с 20 очками.