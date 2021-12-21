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Председатель совета директоров «Динамо»: Точечного усиления состава команды зимой мы не исключаем

В данный момент клуб из Москвы занимает второе место в таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков в 18 турах.
21 декабря 2021 15:56
автор: Владислав Корегин

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев поделился мыслями по поводу возможных приобретений клуба в зимнее трансферное окно.

Отметим, что после 18 сыгранных туров чемпионата России подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

– Точечного усиления мы не исключаем, более того, над этим работаем, но привезти качественного футболиста за вменяемые деньги в Россию достаточно сложно. И мы видели примеры даже за эти 2-3 года, когда приезжают достаточно дорогие игроки и не могут адаптироваться в нашем чемпионате, – цитирует Соловьева «Интерфакс».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ бело-голубые одержали 11 побед, три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. 26 февраля столичный клуб на выезде встретится с «Химками».

источник: «Интерфакс»
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