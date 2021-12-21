City Football Group провел всесторонний анализ «Спартака»

Холдинг City Football Group, чьим главным футбольным клубом является английский «Манчестер Сити» провел всесторонний анализ «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным потенциальных покупателей 20% акций клуба, «Спартак» обладает вторым по силе составом в российской премьер-лиге, поэтому не показывает нужного результата. Вторым минусом называется частая смена тренеров. При среди плюсов выделили удачную коммерцию, инфраструктуру и работу медиа в клубе.

Сделка по покупки акций может быть закрыта в следующем году.

Добавим, что «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но при этом в РПЛ занимает лишь девятое место. В декабре главным тренером клуба стал итальянец Паоло Ваноли.