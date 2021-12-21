Губерниев предложил ввести штрафы на плохие законы на идею депутата наказывать футболистов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал предложение депутата Султана Хамзаева штрафовать футболистов в случае плохой игры как в сборной России, так и в клубах нашей страны.

«Слушайте, это можно пойти далеко: ввести штрафы за плохие законы. Поэтому это очень странно. У этого законопроекта нет шансов. А лучшей мотивацией для футболистов является то, когда депутаты занимаются делом и обсуждают жизнь страны», - приводит слова Губерниева RT.

Добавим, что сборная России в рейтинге ФИФА занимает 34-е место. В марте национальная команда примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

В рейтинге УЕФА РПЛ занимает девятую позицию, в весеннюю часть еврокубков вышли два российских клуба «Спартак» и «Зенит».