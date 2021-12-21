Названы задачи «Динамо» в текущем сезоне

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев назвал задачи, которые стоят перед клубом в нынешнем сезоне.

Отметим, что после 18 сыгранных туров чемпионата России подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

«Мы действуем очень последовательно, осторожно, но уверенно. Мы нацелены на долгосрочное развитие команды, её игры. Развитие – это, наверное, ключевое слово. Что мы ждём весной от клуба, в том числе и я? Качественного, привлекательного футбола, самоотдачи в каждом матче, желания побеждать, бороться. У нас тут общее видение с главным тренером, со спортивным штабом. Текущая стратегия клуба – это выходить и показывать максимум в каждом матче. Наша цель не изменилась – выйти в еврокубки и достойно выступить на европейской арене», - приводит слова Соловьева пресс-служба «Динамо», ссылаясь на «Интерфакс».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ бело-голубые одержали 11 побед, три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. 26 февраля столичный клуб на выезде встретится с «Химками».