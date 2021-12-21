Юрий Соловьев заявил, что «Динамо» не получало предложений по Шимански

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев опроверг информацию о том, что в клуб поступало предложение по покупке польского полузащитника Себастьяна Шимански.

Ранее сообщалось, что за футболиста бело-голубых команда из английской премьер-лиги готова заплатить 20 млн евро.

«Нет, мы не получали никаких конкретных предложений по Себе. Хотя, на мой взгляд, он, конечно, стоит этих денег. Желаю Себастиану здоровья и скорейшего возвращения в строй, он только что перенёс операцию», - приводит слова Соловьева пресс-служба «Динамо» ссылаясь на «Интерфакс».

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и шестью результативными передачами.

Операция Шимански носила плановый характер, ему удалили паховую грыжу, поляк должен восстановится перед началом сборов команды в январе.