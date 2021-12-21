Юрий Соловьев: Наша цель – вернуть «Динамо» титулы и статус топ-клуба

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев рассказал, чем клуб должен отплатить своим болельщикам за свою преданность.

Отметим, что после 18 сыгранных туров чемпионата России подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

«Болельщики своей преданностью и верой в команду на фоне длинной полосы неудач точно заслужили такой праздник. Наша цель – вернуть «Динамо» титулы и статус топ-клуба», - приводит слова Соловьева пресс-служба «Динамо» ссылаясь на «Интерфакс».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ бело-голубые одержали 11 побед, три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. 26 февраля столичный клуб на выезде встретится с «Химками».