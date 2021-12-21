«Химки» не ведут активных переговоров по Васину

«До нас ни одна букмекерская компания в России не делала ничего подобного!» Эмма Шумова — о «Джекпоте»

В рамках акции «Джекпот» букмекерская компания «Лига Ставок» в течение 14 месяцев разыграет между своими клиентами более 400 миллионов рублей! О том, как работает уникальный проект, «Плеймейкеру» рассказала Эмма Шумова, старший менеджер отдела управления клиентскими продуктами «Лиги Ставок».