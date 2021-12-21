«Химки» не ведут активных переговоров по Васину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию СМИ о том, что подмосковная команда может пополнить свой состав защитником ЦСКА Виктором Васиным.
«Нет, это очередной слух. «Химки» не интересуются Виктором. На данный момент клуб не ведет активных переговоров», - приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Добавим, что Васин в текущем сезоне сыграл в шести матчах за ЦСКА во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
источник: «Спорт-Экспресс»