Миранчук с первых минут выйдет на поле в матче против «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе своей команды на матч против «Дженоа» в рамках 19-го тура итальянской Серии А.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выбрал следующий состав на игру: Спортьелло, Джимсити, Демирал, Паломино, Хатебур, Копмайнерс, Фройлер, Джаппакоста, Миранчук, Малиновский, Сапата.

Напомним, в текущем сезоне россиянин провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Встреча «Дженоа» - «Аталанта» пройдет 21 декабря в Генуе. Начало в 22.45 по московскому времени.