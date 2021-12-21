Матчи немецкой Бундеслиги вновь будут проходить без зрителей

Крупные спортивные соревнования в Германии снова буду проводиться при пустых трибунах.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей первой пресс-конференции.
«Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии публики. Это касается в особенности футбольных матчей», - приводит издание слова политика.
Кроме того, по всей стране закроются, дискотеки, бары и ночные клубы.
Напомним, чемпионат Германии ушел на небольшой перерыв. Следующий тур национального первенства пройдет с 7 по 9 января.
источник: ТАСС