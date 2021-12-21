«Спартак» объявил о подписании Николсона

Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном.

Как сообщила пресс-служба клуба в своем твиттере, соглашение с форвардом рассчитано до 2026 года.

Официально: Шамар Николсон – новый форвард «Спартака» 🔴⚪️



Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года 📝



Добро пожаловать, Шамар! 🇯🇲 pic.twitter.com/ztNVKYJBe3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Ранее многочисленные СМИ писали, что сумма трансфера составит десять миллионов евро при рыночной стоимости футболиста в три миллиона.

В составе национальной команды своей страны 24-летний Николсон провел 29 матчей, в которых забил десять мячей.