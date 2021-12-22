Федун по соглашению не может комментировать уход Витории из «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не имеет право объяснять уход португальского тренера Руя Витории с поста главного тренера основной команды.

«Руй Витория не отправлен в отставку, мы достигли соглашения в том, что он оставляет этот пост. В соглашении есть пункт: адвокаты Витории потребовали, чтобы мы не комментировали данное событие. Вот это я и выдерживаю», - приводит «МК-Спорт», слова Федуна, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона. В РПЛ красно-белые набрали всего 18 очков в 23 матчей и занимают девятое место, зато в Лиге Европы московская команда выиграла свою группу и вышла в 1/8 финала.

Об уходе Витории было объявлено 15 декабря.