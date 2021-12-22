Хет-трик Нкетиа помог «Арсеналу» разгромил «Сандерленд» и выйти в полуфинал Кубка английской лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Сандерленд» и вышел в полуфинал турнира.
В составе хозяев хет-триком отметился Эдвард Нкетиа. Еще по одному мячу забили Николя Пепе и Чарли Патино.
Гости смогли ответить лишь точным ударом Натана Бродхейда.
Таким образом, лондонцы стали первыми полуфиналистами турнира.
Кубок Англии
1/4 финала
«Арсенал» (Лондон) - «Сандерленд» - 5:1 (2:1)
Голы: Нкетиа, 17; 49: 58; Пепе, 27; Патино, 90 - Бродхейд, 31.
источник: «Советский спорт»