«Пока все странно - от тренеров до покупок». Червиченко прокомментировал новый трансфер «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на приобретение красно-белыми нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона у бельгийского «Шарлеруа».

«Надо посмотреть, что будет дальше. Он один из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии? Там не такая плохая лига, если в ней Николсон выделяется, то вполне возможно, что и здесь будет что-то. Может, кстати, отпустят Ларссона, в последнее время дурака валяет. Вопрос по чьей-то просьбе или чтобы отпустили по дешевле. Пока все странно: от тренеров до покупок», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Также функционер добавил, что в «Спартаке» выбрана легионерская квота, поэтому клуб, скорее всего, расстанется с кем-то из иностранных футболистов.

Напомним, по некоторым данным сумма трансфера составила десять миллионов евро. 24-летний форвард провел 29 матчей в составе сборной Ямайки, в которых забил десять мячей.