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«Барселона» в большинстве не смогла победить «Севилью»

Встреча в рамках чемпионата Испании прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
22 декабря 2021 08:15

В отложенном матче четвертого тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не смогла обыграть «Севилью». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 32-й минуте открыл полузащитник андалусийцев Папу Гомес. Гости отыгрались усилиями защитника Рональда Араухо (45-я).

Отметим, что на 64-й минуте с поля был удален игрок обороны хозяев Жюль Кунде за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Хави с 28 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы ла лиги. Подопечные Хулена Лопетеги расположились на втором месте, имея в своем активе 38 очков.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой» (2 января 2022 года), а «Севилья» отправится в гости к «Кадису» (3 января).

источник: «Советский спорт»
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