«Барселона» в большинстве не смогла победить «Севилью»

В отложенном матче четвертого тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не смогла обыграть «Севилью». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет на 32-й минуте открыл полузащитник андалусийцев Папу Гомес. Гости отыгрались усилиями защитника Рональда Араухо (45-я).
Отметим, что на 64-й минуте с поля был удален игрок обороны хозяев Жюль Кунде за неспортивное поведение.
Таким образом, команда Хави с 28 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы ла лиги. Подопечные Хулена Лопетеги расположились на втором месте, имея в своем активе 38 очков.
В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой» (2 января 2022 года), а «Севилья» отправится в гости к «Кадису» (3 января).
источник: «Советский спорт»