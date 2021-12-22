Шевченко - о ничьей с «Аталантой»: Мы должны были показать характер

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал ничью с своей команды «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

«Мы должны были показать характер. Мы сыграли с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у нее есть сердце, что мы и доказали сегодня», - приводит слова специалиста Sky Sport Italia.

Добавим, что российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 65 минут.

Генуэзцы набрали 11 очков и по-прежнему занимают 18-е место в турнирной таблице. «Аталанта» с 38 очками находится в шаге от тройки лидеров.