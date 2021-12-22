«Ростов» согласовал переход полузащитника «Лиллестрема» Кнудсена

Полузащитник норвежского «Лиллестрема» Магнус Кнудсен близок к переходу в «Ростов». Об этом сообщает VG.

По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 20-летнего футболиста сборной Норвегии U20. Стороны уже согласовали сумму сделки и обговаривают последние детали.

Отметим, что действующий контракт Кнудсена с «Лиллестремом» рассчитан до конца 2023 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 200 тысяч евро. В нынешнем сезоне игрок провел 33 матча во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Магнус является воспитанником норвежского клуба. Всего он сыграл за основной состав 50 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

В своею очередь, «Ростов» после 18 туров чемпионата России занимает 14-е место, заработав 18 очков.