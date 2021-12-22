Тренер «Барселоны» Хави остался недоволен результатом матча с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с своей команды «Севильей» (1:1) в отложенном матче четвертого тура чемпионата Испании.

«Этот результат оставил горько-сладкое послевкусие. Думаю, мы сыграли хорошо, но нам еще есть, куда расти. Мы заработали одно очко, но нам нужно набраться терпения», - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, что счет на 32-й минуте открыл полузащитник андалусийцев Папу Гомес. Гости отыгрались усилиями защитника Рональда Араухо (45-я).

Отметим, что на 64-й минуте с поля был удален игрок обороны хозяев Жюль Кунде за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Хави с 28 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы ла лиги. Подопечные Хулена Лопетеги расположились на втором месте, имея в своем активе 38 очков.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой» (2 января 2022 года), а «Севилья» отправится в гости к «Кадису» (3 января).