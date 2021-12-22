Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча» в следующем году.
«Все могут решить мелкие детали. Могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать лучшие результаты», - приводит слова футболиста Bild.
Напомним, что обладателем награды в этом году стал форвард «ПСЖ» Лионель Мессии. Левандовский занял второе место, а ближайший преследователь аргентинца по количеству полученных «Золотых мячей», нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду расположился на шестой позиции.
Победа Месси вызвала общественный резонанс, многие болельщики и эксперты считают, что приз заслужил Левандовски.
источник: Bild