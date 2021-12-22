Агент Кучаева прокомментировал информацию о возможном переходе игрока ЦСКА в «Рубин»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в казанский «Рубин».

«Рубин» давно интересуется Кучаевым. Но на данный момент Костя - игрок ЦСКА. Мы спокойно ждем, смогут ли клубы договориться. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Отметим, что действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость Константина оценивается в 5 миллионов евро.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. За основной состав армейского клуба хавбек провел 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.