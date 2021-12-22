Нигматуллин - о приходе Ваноли в «Спартак»: Следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Могу дать прогноз: следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер. По-другому не вижу. Конечно, желаю Ваноли удачи, но зная российский рынок и футбол могу предположить, что у него ничего не получится в «Спартаке», - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.