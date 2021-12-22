Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с Карпиным

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Не против сделать шаг , но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную - без всяких подковерных игр», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Артем в сентябре отказался от вызова в национальную команду, мотивировав это тем, что не набрал достаточную физическую форме. После этого Дзюба не получал приглашения в сборную России.

Без него подопечные Валерия Карпина смогли пробиться в стыковые матчи за право на выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Матч состоятся в марте будущего года.