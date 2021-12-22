Грулев - о продлении контракта с «Динамо»: Мне очень приятно быть частью молодой и растущей команды

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление своего контракта с бело-голубыми.

«Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась», - приводит слова Вячеслава пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата России Грулев провел 16 матчей и забил шесть голов.

Отметим, что Грулев является воспитанником «Динамо». За основной состав он провел 72 матча, забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.